哪些鞋款最适宜长距离跑步？

选购指南

为长距离跑步挑选理想的鞋款取决于个人偏好的贴合度、跑步类型以及跑步地面。

最近更新：2022年1月31日
阅读时长 8 分钟
最适宜长距离跑的鞋款

无论你是为首次比赛初尝长距离跑步，还是为你的第七次马拉松之旅厉兵秣马，你的跑鞋都需要满足着方方面面的要求。 你的跑步距离、跑步类型和跑步地面可能每周都不太一样。 每次跑步都意义非凡，每双跑鞋也是如此。 我们将帮助你根据个人偏好的贴合度、跑步类型、跑步地面以及实际跑步时的其他因素来挑选理想的鞋款，帮助你实现跑步目标

适宜长距离跑步的理想鞋款

无论你的跑步风格或训练目标如何，总有一款鞋适合你。 根据训练跑步和比赛的不同类型，考虑以下选择要点。

轻松耐力跑

轻松耐力跑是每一位跑者和各种训练计划的必备项目。 合理的轻松（或中等强度）耐力跑有助于构建力量并提升有氧基础，这种类型的跑步还能让你从高强度跑步中恢复元气。 以下鞋款可以助你驾驭轻松的低强度跑步。

公路跑

  • Nike React Infinity：此系列有助于双足在长跑过程中保持舒适。 柔软缓震性能结合流畅迈步体验，具备出众稳定性。 此外，透气出众的 Nike Flyknit 鞋面结合 Nike Flywire 技术，带来非凡支撑性能；辅以吸收冲击力的 Nike React 泡绵，助你全程舒适畅跑。

  • Nike Invincible：如果你不开启跑步征程，你就无法达成自己的目标。 此系列鞋款采用出众回弹的轻盈 Nike ZoomX 泡绵，带来具备防护性的缓震体验；全掌型华夫格外底铸就非凡抓地力，助你攻克漫长的跑步征程。 鞋面具备出众稳定性，帮助双脚在耐力跑时保持稳固。

  • Nike Miler：此系列侧重于稳定性和舒适度，专为日常训练而打造：Nike React 缓震配置塑就出众回弹的舒适迈步感受，“弧形摇杆”几何设计为跑步动作的三个阶段带来出众支撑效果。 简约鞋面减轻滞重感，稳固贴合。

越野跑

  • Nike Wildhorse：Nike React 缓震配置结合全掌型橡胶外底，有助减少树根和石块造成的冲击力。 鞋面提升透气性，鞋口设计有助防止路上的碎屑进入鞋内。

  • Nike Pegasus Trail：Nike React 外底灵感源自山地车，营造流畅稳定的越野体验。 焕新鞋面沿袭经典 Pegasus 外观，稳固透气，助你一路畅跑。

疾速跑

要想在训练计划中加入混合疾速跑（例如变速跑、节奏跑或循环跑），你需要拥有一双合适的跑步鞋。 疾速跑能改善你的心血管健康，令你保持疾速状态，为你的比赛日做好充分准备，甚至助你冲击个人纪录。

公路跑

  • Nike Pegasus：经典战马，如你添翼。 革新鞋面采用柔软多层网眼布，鞋头加宽，改良中底锁定设计结合弹性十足的 Nike React 泡绵与前足 Zoom Air 缓震配置，经久耐穿。

  • Nike Zoom Fly：练就迅疾跑步表现，为比赛出色发挥助力。 Nike React 中底结合碳纤维板，经久耐穿、迅疾非凡，助你达成训练目标。 鞋面塑就如袜子般的舒适贴合感，稳固锁定中足，让你争分夺秒，疾速奔跑。 出众的能量回馈和耐穿性，助你驾驭更迅疾、更频繁的训练。

越野跑

  • Nike Kiger：Kiger 比 Wildhorse 更轻盈，具备出众回弹性能。 出众回弹的轻盈脚感结合非凡抓地力，助你以迅疾之势驾驭越野跑。 Nke React 泡绵巧搭前足 Air Zoom 缓震配置，兼具疾速感与舒适度。 多向凸起底纹提升稳定性，不惧复杂路况。

比赛日

训练千日，用兵比赛日。无论你是首次尝试马拉松之旅，还是希望创造个人佳绩，皆是如此。 理想的鞋款能够帮助你坚持到底，强势冲击重点线。 在比赛日穿上你已经磨合好的跑鞋，以自信之势面对比赛，这是关键所在。

  • Nike Vaporfly Next%：助你在突破个人纪录之时畅享凉爽体验。 打孔网眼鞋面缔造出众透气性，加宽鞋头助你保持舒适，为下次路跑做好充分准备。 Nike ZoomX 泡绵巧搭全掌型碳纤维板，为每一步注入充沛活力，个人佳绩仅在咫尺之遥。

  • Nike Alphafly NEXT%：Nike ZoomX 泡绵与双重 Zoom Air 贴片相得益彰，铸就非凡能量回馈性能，伴你攻克漫长征途。 Nike AtomKnit 鞋面减轻滞重感，提升透气性且不易吸水。 全掌型碳纤维板足底设计，实现出色推进效果，助你爆发疾速。

需要留意的长距离跑鞋特色

长距离跑鞋的每个部分都采用与众不同的匠心设计，以便适应不同的步法、天气状况、跑步风格和体重。 相比于初出茅庐的马拉松运动员，经验丰富、希望冲击个人纪录的长距离跑者对跑鞋特色的需求也大有不同。 仔细考虑每个元素，确定你最看重的特色，这对你来说大有裨益。

加宽鞋头
很多长距离跑者都希望自己的长距离跑鞋拥有加宽鞋头，因为跑者的双足会在长时间奔跑之后变宽。 此外，如果天气炎热，加宽鞋头还能为脚趾和脚掌营造出众的透气感受，让双脚保持凉爽；如果你在冷天跑步，加宽鞋头也能容纳更厚的袜子。

稳定的后跟包覆
长跑最后阶段，你的跑步姿势或多或少都会出现变形。这是一种常见的现象。 稳定的后跟包覆能帮助你保持较为标准的姿势。 足够深的后跟包覆有助于避免双脚在鞋内滑动。 后跟先着地的跑者希望这个部位添加额外衬垫。

缓震中足和前足
可靠的缓震性能有助吸收冲击力，助你在攻克跑步征程时畅享充沛弹性。 鞋款的不同部位可能都具有缓震性能。 中足缓震性能对于双脚过度内旋、需要出色稳定性的跑者很有帮助。 前足缓震性能则适合脚掌先着地的跑者。

此外，你还希望缓震配置经久耐用，同时在长距离跑步过程中保持出众回弹。 因此，不妨留意一下 Nike ZoomX 泡绵等高科技材料。这款泡绵曾用于航空创新领域。 如今，它用于 Nike ZoomX 中底，可提供高达 85% 的能量回馈（优于其他 Nike 泡绵），为你带来持续的推进感，同时减少滞重感。

透气鞋面
大多数长距离跑者都希望拥有柔软透气的鞋面。 在耐力跑中，你的双脚很容易出汗，出众的透气性有助于降低双脚出现摩擦和水泡的风险。 但是，如果跑者在十分寒冷或潮湿的环境中训练，他们可能需要至少准备一双采用防护性鞋面的鞋款，以便保护双脚抵御恶劣天气。 不妨留意 Nike 的 VaporWeave 材料，这种材料兼具以上两种出众性能。 不但十分轻盈，而且异常结实，具备出众的抗水效果。

耐穿外底
耐力跑时，鞋子的外底会经受巨大的考验。 挑选具有抓附底纹的长距离跑鞋，打造驾驭各种天气条件的出众抓地力。

鞋身重量
最后，你一定会考虑到鞋身的重量。 步伐轻盈、迅疾如风的跑者希望拥有缓震性能一般但更加轻盈的鞋款，这样才能提升灵活性与速度，帮助自己冲击领奖台。 通常而言，这类鞋款具有出众的触地感，可带来出色的回弹响应与能量回馈。 相反，如果运动员的目标只是完成长跑，或是超越个人纪录，他们在挑选鞋款时会意识到出色的缓震性能尤为重要，因为这能帮助他们一路奔向终点。

长距离跑鞋常见问题

长距离跑鞋的尺码是否应该跟休闲鞋或正装鞋的尺码保持一致？

每位跑者对于跑鞋的贴合度与脚感都有不同的偏好。 有的跑者喜欢购买比平时大半码的跑鞋，以便应对双脚在耐力跑时出现的肿胀情况。 其他跑者则喜欢如袜子般舒适贴合的感受。 哪一种适合你？ 感觉舒适的才是适合自己的。要想确定哪款鞋最舒适，不妨即刻上脚，跑上几公里看看。

我能否身穿训练跑鞋参加比赛？

通常来说，跑者会为不同的跑步类型准备几双不同的跑鞋。 训练跑鞋可以驾驭大多数跑步；这种鞋通常稍重一些，具备更出色的缓震性能，从而吸收冲击力，让你更容易攻克长跑征程。 相反，竞赛跑鞋更注重性能和速度，具有出色的能量回馈、轻盈鞋面和迈步时的推进感。 记得提前穿上为比赛日准备的鞋款进行几次疾速跑，让双脚和鞋子充分磨合，确保贴合度与脚感能够满足你的比赛需求。

怎样判断自己的长距离跑鞋是否已经磨损？

通过以下几种方式辨别自己的跑鞋是否已经磨损。 首先，检查底纹。 如果你发现底纹出现磨损（即便是外底的某个部分），那么你就该换一双新跑鞋了。 如果你发现中底变得扁平，或者双脚在训练之后感到疼痛，你的鞋子很有可能已经磨损。

跑步鞋应该多久换新？

一般来说，专家建议每跑 483 至 805 公里就要换一双新的跑步鞋（尽管部分研究表明，优质跑步鞋可以实现的里程数在 966 公里以上）。 但是，每位跑者之间的训练量会有很大差别。 常规情况下，每周跑 32 至 63 公里的长距离跑者应该每 4-6 个月换一双新的跑步鞋；每周跑 64 公里以上的跑者应该每 2-3 个月换一双新的跑步鞋。 要让你的跑步鞋跑得更久，可以考虑准备两双（或更多），然后在训练时交替穿着。 千万不要穿上跑步鞋去进行跑步以外的活动。

如果我的长距离跑鞋不合脚，我该怎么办？

挑选一双理想的长距离跑鞋至关重要，它在很大程度上决定了你的日常训练和比赛表现。 耐力跑是测试鞋款的好方法，因此 Nike 为你提供了长达 60 天的试穿期。 穿上鞋子，跑上一次，测试鞋款的性能。 如果觉得不合适，可以退货。 尽情畅跑吧。

如果你对 Nike 跑步鞋仍然有疑问，请通过 Nike App 联系 Nike 专家

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