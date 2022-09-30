哪些鞋款最适宜步行？

如何挑选合适的步行鞋，助自己舒适畅行
选购指南
无论是短途漫步还是探索新城市，拥有一双能助你前行的鞋子都非常重要。 解锁选购秘诀，找到适宜步行的理想鞋款。
你的双脚带你走过城市人行道，爬上陡峭的山野小径，沿着泥路勇往直前，让你能够按照自己的节奏探索周围的环境。 它们值得舒适的呵护。 无论你是在附近街区散步，还是启程去全国各地冒险，一双合适的步行鞋都有助你畅行无阻。
然而，一双适合所有人的理想鞋款并不存在。 如何找到最适合自己双足的步行鞋取决于你希望从旅程中收获什么。 以下秘诀将助你找到理想鞋款，让你一路舒适畅行。
步行鞋的 6 个基本特点
在选购步行鞋时，应注意鞋子的结构。 为了确保鞋款是专为步行而设计，请认准以下几点：
- 鞋头应具有充裕空间，让你可以自由扭动脚趾，有效避免起茧
- 鞋面后部应设有鞋领，为后跟减震缓冲，营造舒适贴合感受，而且鞋领应具有能够有效保护跟腱的结实内部结构
- 鞋面应能稳固双足，导湿速干，并保护双足免受恶劣天气干扰
- 鞋垫应能提供出众的缓震效果和足弓支撑
- 中底应添加有胶体、记忆泡绵或空气，以减小迈步时对足部的冲击
- 外底应能提供适当的抓地力，助你驾驭常走路面，例如在走小路时要穿着具有凸纹外底的鞋款，而在走马路时为了保持稳定则要穿着平底鞋款
评估稳定性和缓震效果
在选择步行鞋时，务必要确认鞋款能令双足保持稳定，而又不会过多地限制你的活动。 在试穿鞋款时，如果你试图让脚在鞋子里扭动，应能感受到适当的阻力。 当你弯曲鞋头时，要确保它不会弯曲高出足弓过度，同时应能观察到它在前脚掌处弯折。 如果你希望足底获得更多支撑，可以选择采用加宽外底的登山靴或越野跑步鞋。
你所需的缓震效果主要取决于你步行的配速和距离。 一双理想的步行鞋应具有足够好的缓震效果，以吸收足部落地时产生的冲击力，但同时又不会重到拖慢你的脚步。 不要选择采用零落差设计且缓冲效果不佳的简约鞋款。
大多数步行爱好者还希望鞋款的后跟与鞋头之间落差能小一些，因为高落差可能会改变你的步态。 后跟与鞋头之间落差小的鞋款，其前足和后跟处提供的缓冲效果相同，使得重量能够均匀分布。
找到理想贴合度的秘诀
- 在购买新步行鞋时永远不要靠磨合期来适应鞋款。 理想的鞋款在上脚的那一刻就会令你倍感舒适。
- 不要担心足内旋矫正，或足部倾斜的问题，除非你因此而感到疼痛。 无论是对扁平足还是高足弓，中性步行鞋都大有裨益。
- 话虽如此，每次在决定入手之前，你都务必要穿上鞋款走一走。 好在 Nike 对每一双鞋款都提供 60 天免费试穿服务。 如果你不满意，甚至可以出门散个步就把鞋款退回。
- 在选购鞋款，尤其是网购的时候，应测量双足，以便找到合适的尺码。 在购买男女同款的步行鞋时，你可以使用此 Nike 尺码表来将男码转换为女码。 此外，务必要测量足部宽度，必要时选择适合宽脚或窄脚的步行鞋。
- 如果你的一只脚比另一只脚大，应选择适合较大那只脚的尺码。
- 因为在度过一天后双足会胀大，所以应在晚上试穿新运动鞋。 你要确保即使穿着鞋款在月光下散步，也不会感到太紧。
- 试穿鞋款时，请穿上你平常走路时会穿的导湿速干运动袜。
确定首要的步行需求
没有一双步行鞋适合所有的徒步旅行。 对你而言，舒适度重于一切，还是拥有一双能在长距离旅途中发挥出色性能的鞋款更为重要？ 你在行走时最有可能遇到哪种路况？ 最后，在考虑为自己的衣橱添置新鞋时，鞋款的设计和配色对你而言又有多重要？
无论你优先考虑舒适度、步行距离、款式，还是越野需求，总有一款 Nike 步行鞋能满足你的需求。
舒适度
也许你每天早晨上班前都会走上几公里，或是与朋友、伴侣、宠物一起长途漫步。 你希望在鞋款上脚后迈出的第一步，就能畅享缓震体验和舒适感受。
搭载 Nike React 缓震配置的鞋款正是你的理想之选，因为这款缓震配置柔软非凡，回弹出众。 此外，你还应选择具有舒适鞋面的鞋款。 Nike Flyknit 鞋面可为关键部位提供支撑，同时兼具柔韧灵活性、透气性，带来如袜般的穿着体验。
步行距离
如果你要行走相当长的距离（有时配速也相当高），那么你需要高效、高性能的鞋款。 你选择的鞋款应能提供出众支撑力和稳定性，并配有采用泡绵打造的轻盈缓震配置来吸收冲击力。 Nike ZoomX 泡绵可提供出色能量回馈，助力长途跋涉。
款式
你想在街头赚足回头率？ 或是成为跑道上，甚至是杂货店里的目光焦点？ 但同时，你也值得拥有舒适的鞋款。 好消息是 Nike 的一些经典鞋款不仅兼具出众缓震性能和支撑效果，还能让你步步尽显时尚风范。 例如，Nike Huarache 运动鞋就可以为 90 年代风格的造型添上经典而又醒目的一笔。
越野需求
你无惧尘土，希望鞋款能为你提供出色抓地力，助你征服山野小径。 你总是选择走向户外，并乐于看到鞋底沾上泥巴。 如果这些话听起来就像是对你的描述，那么请选购越野跑步鞋，这类鞋款的鞋面可以保护双足不受岩石和碎屑伤害，中底具有缓震效果和稳定性，而外底则可铸就强劲抓地力，助你驾驭崎岖路面。 Nike 越野跑步鞋能提供长久防护和出众透气性，令双足在风光探索之旅中畅享透气感受。
设计和材料
在浏览 Nike 步行鞋时，留意下列关键词，有助你挑选出理想鞋款。
步行鞋和跑步鞋
当你发现 Nike 将步行鞋列为跑步鞋时，请不要感到惊讶。 我们的跑步创新技术能让步行体验跃升至新层级。
虽然在步行和跑步时，速度并不相同，受到的冲击程度也不一样，但同一款鞋却能兼顾步行和跑步运动的需求。 Nike 运动鞋专为助力畅动而设计，将伴你迈出一步又一步，走过一里又一里。
步行鞋和登山靴
登山靴与越野跑步鞋类似，也可在越野行走或越野跑时穿着。 然而，登山靴和步行鞋之间有一些关键区别。
- 登山靴可在上坡过程中提供更出色的稳定性，但同时也比步行鞋更重，因而可能会拖慢你的脚步。
- 登山靴更耐穿，并且能更好地抵御恶劣天气，但透气性较差。
- 寒冷天气下，登山靴更保暖，而步行鞋则可令你在整个夏天都畅享凉爽的足部体验。
- 步行鞋比登山靴更加百搭实穿，而且也能提供抓地力。 许多步行鞋也适合在跑步时穿着。
常见问题
哪些鞋款最适宜步行？
理想的步行鞋不仅要合脚，还要能提供恰到好处的缓震效果和稳定性。 选择的鞋款应能为双足提供支撑，而又不会太拘束，同时可吸收冲击力，而又不会过于笨重。 你或许会发现，公路跑步鞋、越野跑步鞋或登山鞋也能带来舒适的步行体验。
步行鞋应该多久换新？
根据梅奥医学中心 (Mayo Clinic) 的说法，你每走过 483 到 644 公里就要换一双新的步行鞋。 如果你每天步行 30 分钟左右，大概每 6 个月就要换一双新鞋。 若不确定自己的鞋款穿了多久，可以看看外底是否有磨损的迹象。 如果底纹磨损，或鞋子向一侧倾斜，那么是时候换一双新鞋了。 此外，也要相信自己双脚的感受，如果你感觉减震效果变差或有任何新出现的不适感，请购买一双新的步行鞋。
同时拥有几双步行鞋比较好？
最好同时拥有不少于两双步行鞋，这样你就可以轮换着穿。 2015 年 2 月发表于《斯堪的纳维亚运动医学与科学杂志》(Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports) 的一项研究证实，轮换穿着不同的鞋款可使足部的受伤风险降低 39%。 而且，如果你同时购入两双鞋款，更换新鞋的频率也能降低。
旅行时穿着哪款步行鞋感觉最舒适？
游客在探索新地点时，通常要走上好几公里，因此如果你正打算出游，务必要带上一双好穿的步行鞋。 你应该选择缓震出色的高效鞋款，以吸收长途跋涉时反复产生的冲击力。
足底筋膜炎患者适合穿着哪款步行鞋？
如果你感到后跟疼痛（足底筋膜炎的症状之一），合适的步行鞋将有助于缓解不适。 你选择的鞋款应能提供出色的足弓支撑，且中底结实而又不会过硬。 尽管后跟与鞋头之间落差小的鞋款适合大多数步行爱好者，但对足底筋膜炎患者来说，高落差设计或许大有裨益。 此外，只需确保前足有缓震配置即可。