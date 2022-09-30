哪些鞋款最适宜步行？

在选择步行鞋时，务必要确认鞋款能令双足保持稳定，而又不会过多地限制你的活动。 在试穿鞋款时，如果你试图让脚在鞋子里扭动，应能感受到适当的阻力。 当你弯曲鞋头时，要确保它不会弯曲高出足弓过度，同时应能观察到它在前脚掌处弯折。 如果你希望足底获得更多支撑，可以选择采用加宽外底的登山靴或越野跑步鞋。



你所需的缓震效果主要取决于你步行的配速和距离。 一双理想的步行鞋应具有足够好的缓震效果，以吸收足部落地时产生的冲击力，但同时又不会重到拖慢你的脚步。 不要选择采用零落差设计且缓冲效果不佳的简约鞋款。



大多数步行爱好者还希望鞋款的后跟与鞋头之间落差能小一些，因为高落差可能会改变你的步态。 后跟与鞋头之间落差小的鞋款，其前足和后跟处提供的缓冲效果相同，使得重量能够均匀分布。