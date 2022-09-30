Nike 精选礼品推荐

选购指南

根据此指南，为送礼清单上的每个人挑选心仪好礼。季节在变，心意不变，Nike 总有一款礼品适合 TA。

最近更新：2022年7月27日
阅读时长 6 分钟
Nike 精选礼品推荐

挑选合适的礼品并非易事。 据统计，美国人购买“不受欢迎的礼物”的花费高达 150 亿美元——这还只是假日季期间的数据！但是我们从来都不希望退换自己挑选的礼物。

有了 Nike 礼品推荐，你就可以走出“买完就退”的怪圈了。 为送礼清单上的每个人挑选心仪好礼，轻松加愉快！而且没有退换货的烦恼。

缩小搜索范围：新品上市与人气热销

选购 Nike 礼品时，人们通常会二选一：无人不知、无人不晓的新产品，或是历史悠久、影响深远的经典产品。

要想在这两类产品中轻松搜索，不妨在最新上市人气热销中浏览一番，这样就能快速查看所需的 Nike 装备。

为谁购买礼物？务必深思熟虑

充分利用你送礼对象的关键特征，这是你搜索 Nike 礼品推荐的另一种方式。 考虑一下年龄、性别、他们在你生活中扮演的角色以及他们喜欢的体育运动类型。

这些因素有助于缩小 Nike 礼品的范围，让你在选购时节省时间。 以下是我们根据不同的年龄和/或关系给出的推荐。

适合儿童的礼品

为儿童选购鞋子和衣服时，舒适度至关重要。 如果不舒适，孩子们根本不会穿。 舒适度与时髦感完全可以兼得，对于孩子们也是如此。

如果你希望挑选运动鞋，不妨挑选具备出众缓震性能和采用灵活柔韧材料的鞋款。 儿童的脚丫每 2 到 4 个月就会长大半码，所以他们需要略带弹性的鞋款。 如果鞋头部位采用略微宽松的设计，孩子们也会拥有舒适的感受。 除此之外，Nike 鞋款还采用充满活力的配色，让孩子们在跑步、跳跃和畅玩时彰显十足个性，畅享舒适体验。

与鞋款相似，儿童的服装也要舒适非凡。 孩子们喜欢柔软的质感和舒适的服装。 针织面料堪称理想之选，对于运动服来说也是如此。 针织面料保暖出众且易于清洁，同时方便叠搭。 选择饰有宽松袋鼠式口袋的套头衫或全长拉链开襟针织连帽衫，人气单品尽在掌握。

如果有的孩子特别爱运动，不妨考虑能够同时驾驭比赛和日常穿着的单品。 橡胶鞋底具备出众抓地力，透气网眼布帮助双足保持凉爽。 采用可调节固定带的鞋款能够让双足稳固贴合，无论是在篮球场上运球过人、在田径场上畅快奔跑还是在操场上四处爬行，皆可轻松驾驭。

适合青少年的礼品

为青少年选购礼品总是令人感到头疼。 大多数青少年更看重款式而非功能，所以在选购礼品时请务必考虑他们独特的风格。 挑选鞋子和衣服时，可以考虑选单色款，因为基本款很容易撞衫，就算搭配其他配饰也于事无补。

说到历史悠久的经典款，就不得不提到 Chuck Taylor。 无论高帮还是低帮，Chuck Taylor 都拥有简洁的线条、简约的配色和出众的耐穿性，堪称经典系列。 Chuck Taylor 不但经典百搭，而且还是知名艺术家和音乐家的非官方运动鞋。你认识的青少年很可能有一位身穿 Chuck 系列的偶像。

通常而言，连帽衫和运动衫也是青少年追求时尚的佳选单品；材料越柔软，就越受他们的欢迎。 采用柔软针织面料的长袖单品通常很受欢迎，是搭配套头衫、拉链开襟连帽衫或者运动裤的理想之选。

经典百搭的基本款几乎是每个人的心头好，再搭配简约的单色运动鞋，尽显十足潮范，畅享舒适感受。

适合女性的礼品

选择舒适的家居服宽松贴合的运动裤，柔软面料设计定会让你心爱的她心花怒放。 对于希望在假日季放松心情、彰显前卫格调的人来说，便于穿脱的装备是你赠送礼物的心意之选。

相比于舒适柔软的服装，利落时尚的单品更能凸显一个人的风格。 即便天气寒冷，太阳也会照常升起。 可以考虑挑选一幅新的太阳镜，利落又耐用。

适合男性的礼品

如果他们喜欢硬朗阳刚的风格，多元百搭的服装都可以考虑。 没错！既要拥有格调不凡的外观，又想拥有双管齐下的性能——夹克就是不错的选择。 户外训练，性能出众；天气温煦，随穿随走，这才是好夹克。 夹克产品轻盈舒适，Nike 采用环保材料生产夹克。 也可以考虑性能非凡的 GORE-TEX 靴类。 这种鞋不但适合徒步，而且还可以搭配牛仔裤穿着，更显男性魅力风范。

如果他们今年略感怀旧，则可以选购一款灵感源自传奇人物的运动鞋。 不妨尝试一下经典复古、时尚前卫的焕新 Nike Air Max，或是历史悠久、众所周知的 Air Jordans。鞋如其名，该系列的设计灵感正是源自篮球领域传奇人物迈克尔·乔丹。 （嘘！ 为运动鞋迷准备 Air Jordan 作为圣诞礼物，他们一定会眼前一亮！）

适合母亲的礼品

要为父母挑选礼品，实用性是关键。Nike 推出的基础佳选单品是这类礼品的理想之选。 复古风格的单品也可以赢得父母的青睐。 挑选一双复古风鞋款，带他们重回青葱岁月，他们打开礼物时喜笑颜开的表情一定会让你感动不已。

要为妈妈们挑选礼品，不妨关注一下休闲舒适的单品。 宽大版型运动衫有助彰显休闲风范，瑜伽长裤则是训练或外出办事的理想之选。 如要选购运动鞋，可以考虑舒适非凡、多元百搭的运动鞋，适合日常穿搭。

适合父亲的礼品

对于爸爸们来说，礼品并不局限于运动裤和T恤。 翻领T恤轻盈套头衫都具有与之相媲美的性能与风格，让他尽享酷爽感受。 Dri-FIT 或导湿速干面料皆可。 购买运动鞋时，不妨选择动感十足的款式。 无论他打算进行什么运动，适合日常穿着的鞋款总是他的理想之选。

适合跑者的礼品

在以上任何一种礼品当中，你都能发现运动装备的影子。无论年龄、性别，这类礼品都会让跑者爱不释手。 如果你热爱跑步，那么你就需要合适的装备。所以，为这类运动员挑选礼品时，不妨考虑时尚前卫、性能出众的实用单品。

选择能够满足跑者对于路况要求的跑步鞋。 在街区畅跑和在跑步机上挥汗有本质上的区别。 跑步夹克泡沫轴可供跑者在跑步结束后穿着和使用，这种礼品亦能彰显你的心意。

具有普适性的礼品

Nike 礼品推荐面向各个年龄段、不同性别和运动能力的顾客。总有一款礼品能够满足你送礼清单的需求。然而，如果你不愿意购买服装和鞋款作为礼品，而你又需要为运动员挑选礼品，你可以尝试用饰品配件来替代以上装备：

如果以上礼品还是不太合适，你可以选择礼品卡。 赠送 Nike 数字礼品卡或实体礼品卡，让你的亲朋好友自己挑选心仪的礼品。

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