Nike 精选礼品推荐

为儿童选购鞋子和衣服时，舒适度至关重要。 如果不舒适，孩子们根本不会穿。 舒适度与时髦感完全可以兼得，对于孩子们也是如此。



如果你希望挑选运动鞋，不妨挑选具备出众缓震性能和采用灵活柔韧材料的鞋款。 儿童的脚丫每 2 到 4 个月就会长大半码，所以他们需要略带弹性的鞋款。 如果鞋头部位采用略微宽松的设计，孩子们也会拥有舒适的感受。 除此之外，Nike 鞋款还采用充满活力的配色，让孩子们在跑步、跳跃和畅玩时彰显十足个性，畅享舒适体验。



与鞋款相似，儿童的服装也要舒适非凡。 孩子们喜欢柔软的质感和舒适的服装。 针织面料堪称理想之选，对于运动服来说也是如此。 针织面料保暖出众且易于清洁，同时方便叠搭。 选择饰有宽松袋鼠式口袋的套头衫或全长拉链开襟针织连帽衫，人气单品尽在掌握。



如果有的孩子特别爱运动，不妨考虑能够同时驾驭比赛和日常穿着的单品。 橡胶鞋底具备出众抓地力，透气网眼布帮助双足保持凉爽。 采用可调节固定带的鞋款能够让双足稳固贴合，无论是在篮球场上运球过人、在田径场上畅快奔跑还是在操场上四处爬行，皆可轻松驾驭。