如何挑选理想的冬季外套？

抵御寒冷

在充满凉意的日子短暂外出时，披上一件舒适轻便的外套即可。 可以考虑穿着 Nike Therma 连帽衫，它采用双面起绒的细纤维针织面料，可有效锁住热量，轻便又保暖。 也可以选择由 Nike Tech Fleece 面料制成的外套，该面料在柔软棉针织面料之间融入了舒适的泡绵层。 理想冬季外套不仅要拥有你喜爱的颜色和风格，还要具备应你所需的功能，比如应对阵雨的风帽、存放智能手机的口袋或是便于透气的拉链设计。

舒适保暖

气温降到 7 摄氏度以下时，你需要穿上采用合成材质填充物或羽绒填充物的外套来御寒保暖。 Nike 合成材质填充物具有可媲美羽绒的外观与质感，并且能够在潮湿天气维持出众保暖性能。 如果你要寻找透气出众又导湿速干的夹克，不妨考虑 Nike Storm-FIT 服装。 Nike Storm-FIT 外套具有细聚酯纤维层压涂层，阻隔风雨的同时可导湿速干。

全面保暖

天气冷得你只想蜷缩在壁炉旁？不妨穿上 Nike 保暖效果出众的冬季外套，热力运动的同时畅享舒适。 长至大腿部位的外套可以包覆臀部，并设有可调节风帽，帮助保持头部和颈部温暖。 建议选择蓬松度超过 700 的羽绒外套，或较厚重的合成材质填充物外套。 下雪天气的防护性能也很重要，不妨选择具有防风抗水或防水性能的夹克。 你可能也需要针织里料口袋设计，好让双手保持温暖舒适。

如果遇到极度寒冷的天气，你可能需要在轻盈针织衫和高性能长袖紧身运动服外添加一件保暖夹克。 叠搭衣物有助锁住温暖空气，所以在外套里面搭配合适的装备可以提升保暖效果。 别忘了再戴上手套（或连指手套）和针织帽。

试穿外套

确定所选外套是否合适并不容易，你需要在寒冬里实际穿着，并在寒风和严寒天气中进行测试。 如果你需要更保暖的外套，或者要更换尺码或款式，都可以在 60 天内无理由免费退货至 Nike。

想要叠搭穿着，以便获得更出众的保暖效果？ 不妨为 Nike 宽松版型夹克和外套搭配一件马甲，或为你的冬季造型加上一顶针织帽。 不管你的冬季风格如何，我们都已为你准备周全。