NIKE AIR MAX 2090
与演员王⼀博畅想未来
让流量配得上正能量，是我现在对未来的选择。
大胆去未来
玩出点名头
在探索自我这件事上，演员王一博选择用正能量开道。面对不同戏路挑战，全力刷新演技。过斜杠生活也不是娱乐而已，作为舞者要跳出导师实力；玩赛车进职业，拿下最佳新秀。当你以为这次就够狂了，下次一定还会再超越你所想。他懂得，任何人都能创造未来的无限可能，只要大胆去掌控，自能玩出点名头。
大胆去未来，玩出点名头
在探索自我这件事上，演员王一博选择用正能量开道。面对不同戏路挑战，全力刷新演技。过斜杠生活也不是娱乐而已，作为舞者要跳出导师实力；玩赛车进职业，拿下最佳新秀。当你以为这次就够狂了，下次一定还会再超越你所想。他懂得，任何人都能创造未来的无限可能，只要大胆去掌控，自能玩出点名头。
未来之鞋
Air Max 2090
作为敢想敢为的未来派，王一博上脚全新Air Max 2090，本色演绎无畏与未来的率性狂想。鞋款沿袭Air Max 90的标志性轮廓设计又增加多处革新：将Swoosh对勾进行全新化剪裁；气垫增大200%，带给你“全天候舒适”体验；同时鞋底独特的凹槽设计增添了灵活性；而配色灵感则源自未来的交通工具。你准备好踩上它一起畅想未来世界了吗？
未来之鞋Air Max 2090
作为敢想敢为的未来派，王一博上脚全新Air Max 2090，本色演绎无畏与未来的率性狂想。鞋款沿袭Air Max 90的标志性轮廓设计又增加多处革新：将Swoosh对勾进行全新化剪裁；气垫增大200%，带给你“全天候舒适”体验；同时鞋底独特的凹槽设计增添了灵活性；而配色灵感则源自未来的交通工具。你准备好踩上它一起畅想未来世界了吗？
让流量配得上正能量
不做花瓶是王一博的态度，相比于人气榜上的热度，他更执着于追求自己的热爱。对于未来的无限可能，想要的，就亲自去实现它。
如果你也拥有这种勇敢探索的正能量，那就别等未来慢慢到来，只管发现自己的地盘，然后玩出点名头吧！
让流量配得上正能量
不做花瓶是王一博的态度，相比于人气榜上的热度，他更执着于追求自己的热爱。对于未来的无限可能，想要的，就亲自去实现它。
如果你也拥有这种勇敢探索的正能量，那就别等未来慢慢到来，只管发现自己的地盘，然后玩出点名头吧！