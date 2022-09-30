Kyrie 2
闪转全维度
Kyrie 2 专为掌控全场的疾速驰骋设计打造。
Kyrie 2
欧文拥有非同寻常的速度和创造力，令对手防不胜防、时刻难安。欧文的第二代签名鞋采用轻盈出众的缓震配置和和弧形外底设计，为他变幻莫测的风格提供了强大助力。
流畅自如
欧文在球场上纵横驰骋，永不停步。弧形外底支持平稳转向，确保迅疾而流畅的赛场竞技体验。
灵敏缓震
后跟搭载轻盈而低调的 Nike Zoom Air 气垫，为欧文带来响应灵敏、缓震出色的迈步体验。
平稳锁定
独特的固定带帮助欧文锁定双足，同时提升后跟稳定性。
“你总想要不停地变幻动作，让对手疲于奔命，无法阻挡你的凌厉攻势。”—— 凯里·欧文
设计揭秘
科学造就更优鞋款
欧文的移动方式犹如违背物理定律般不可思议，蕴藏在他惊人实力背后的科学原理令 Nike 篮球设计师 Leo Chang （张传禧）备受启发。例如，欧文能在0.2秒内从每小时13英里的速度（约每小时21公里）减速至静止，他显然需要一款能够提供强有力锁定感的球鞋。因此，Leo Chang 设计了一条固定带来包裹欧文的双足，令他标志性的急停跳投变得更加势不可挡。
设计揭秘
科学造就更优鞋款
欧文的移动方式犹如违背物理定律般不可思议，蕴藏在他惊人实力背后的科学原理令 Nike 篮球设计师 Leo Chang （张传禧）备受启发。例如，欧文能在0.2秒内从每小时13英里的速度（约每小时21公里）减速至静止，他显然需要一款能够提供强有力锁定感的球鞋。因此，Leo Chang 设计了一条固定带来包裹欧文的双足，令他标志性的急停跳投变得更加势不可挡。
全方位抓地力
欧文可以在约 0.33 秒内可以完成一次交叉步突破。为了快速变向，他必须以几乎接近地面的倾斜角度移动——就像是骑着一辆风驰电掣的摩托车。在看完欧文踩着鞋侧边奔跑的比赛录像后，Leo Chang 省略了将鞋底与鞋侧边分开的边缘部分。创新的弧形外底便由此诞生。