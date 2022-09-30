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护腿板

请根据个人身高，使用下表确定适合的护腿板尺码。

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儿童尺码表
字母尺码SML
身高（英寸）48 - 5151 - 5555 - 59
年龄4 - 67 - 910 - 12
成人尺码表
字母尺码XSSMLXL
身高（英寸）55 - 5959 - 6363 - 6767 - 7171 - 79