切尔西 Nike 男子足球全长拉链开襟法式毛圈连帽衫灵感来自切尔西第三球衣设计细节，是休闲或运动的理想之选，随时随地为你缔造舒适的穿着感受。 采用柔软的法式毛圈针织面料，融入经典细节，舒适非凡，彰显蓝色军团风采。

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