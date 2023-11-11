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      切尔西

      Nike 男子足球运动夹克

      ¥999
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      切尔西 Nike 男子足球运动夹克采用经典设计，再现人气夹克经典特性，无论是冷天外出比赛还是都市畅行，皆可轻松驾驭。该夹克沿袭经典单品的条纹罗纹、斜角插手口袋、休闲版型和正面按扣设计。采用轻盈填充物，搭配顺滑塔夫绸里料，便于叠搭。

      • 显示颜色： 沥青蓝/灯草蓝/校园宝蓝/灯草蓝
      • 款式： FB2132-426

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