穿上切尔西 Club Nike 男子加绒足球圆领运动衫，不惧寒冷天气，为蓝色军团呐喊助威。加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感。罗纹袖口和下摆，有助在运动时稳固衣身。

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