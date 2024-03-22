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      切尔西 Tech Fleece Windrunner Nike 男子全长拉链开襟连帽衫采用 Nike Tech Fleece 面料，搭配经典剪裁，革新演绎经典外观。该连帽衫采用经典版型，融入球队队徽和专属配色，助你在寒冷天气中彰显切尔西荣耀。

      • 显示颜色： 灯草蓝/俱乐部金
      • 款式： DV4822-495

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