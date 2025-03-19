利物浦 Standard Issue

Nike Dri-FIT 男子速干足球套头连帽衫

¥389
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利物浦 Standard Issue Nike Dri-FIT 男子速干足球套头连帽衫出自 Standard Issue 系列，巧妙糅合经典外观与出众性能，适合当今的足球运动员。导湿速干技术帮助身体保持干爽舒适，无论是上场打球，还是在家中为利物浦足球俱乐部喝彩，皆可令你畅享出众体验。右侧配有拉链口袋，可供存放随身物品，方便你在查看联赛积分榜后收纳手机。

  • 显示颜色： 浅土褐/白色
  • 款式： FZ8660-104

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