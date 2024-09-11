利物浦 Strike

Nike Dri-FIT Anthem 男子速干足球夹克

¥799

利物浦 Strike Nike Dri-FIT Anthem 男子速干足球夹克灵感来自利物浦第三球衣结合别致细节，专为足球新星量身打造。宽松版型结合导湿速干技术，助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。

  • 显示颜色： 浅烟灰/黑/全球红
  • 款式： HF3377-078

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