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      Nike

      双面使用瑜伽垫（4 毫米）

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      烟灰紫红/灰紫
      煤黑/中灰

      Nike 双面使用瑜伽垫（4 毫米）让你心无旁骛，沉浸在瑜伽体式之中。 表面具有出色抓附力，助你流畅变换姿势，不易打滑；轻盈便携设计，方便携带，伴你轻松往返瑜伽室。

      • 显示颜色： 烟灰紫红/灰紫
      • 款式： FZ7428-201

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