圣安东尼奥马刺队 Icon Edition

¥699

球队本色是每支球队的醒目标志，彰显其个性风采，散发与众不同的气息。圣安东尼奥马刺队 Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节和导湿速干的轻盈网眼布，旨在致敬悠久的篮球传统。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。

其他细节 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注

透气网眼布，助你在球场内外保持舒爽

产品细节 斜纹式球员姓名和球衣号

运用热加工工艺制作的图案

下摆添加运动员标签

100% 聚酯纤维

可机洗

显示颜色： 黑

款式： DN2022-015