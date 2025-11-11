Nike 大童三防三合一两件套羽绒内胆夹克兼具出色功能、实穿性和时尚外观。外层夹克采用轻盈拒水梭织面料，结合风帽设计，助你在小雨天气保持干爽；全长拉链开襟搭配魔术贴粘扣式挡风片，帮助御寒。内层羽绒夹克采用整版绗缝缝线，搭配立领和全长拉链开襟设计。每件夹克均可单穿，亦可叠穿，营造出众温暖感受。

该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

