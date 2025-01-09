Nike 大童三防户外羽绒夹克采用耐穿梭织聚酯纤维面料，结合柔软羽绒填充物，塑就温暖舒适的穿着体验。 全长拉链开襟设计，搭配按扣挡风片，帮助抵御寒冷，营造温暖感受。 正面上方拉链口袋和下方两侧按扣翻盖口袋，便于安全存放现金、钥匙或手机等小物件。 面料经拒水处理，可在小雨天气中帮助孩子们保持干爽，令你不再担心不良天气会扰乱计划。充绒量：139 克（M码）

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