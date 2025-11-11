Nike
大童图案羽绒外套
14% 折让
Nike 大童图案羽绒外套采用绗缝锦纶面料，经久耐穿，缔造舒适包覆感受。柔软鸭绒填充物，营造舒适温暖的穿着体验；按扣式口袋，便于存放现金、钥匙或手机等基本小物件。全长拉链开襟搭配按扣魔术贴式挡风片，可御寒保暖；风帽设计，提升包覆效果。
- 显示颜色： 泡沫粉
- 款式： IR0029-663
Nike
14% 折让
Nike 大童图案羽绒外套采用绗缝锦纶面料，经久耐穿，缔造舒适包覆感受。柔软鸭绒填充物，营造舒适温暖的穿着体验；按扣式口袋，便于存放现金、钥匙或手机等基本小物件。全长拉链开襟搭配按扣魔术贴式挡风片，可御寒保暖；风帽设计，提升包覆效果。
产品细节
- 面布：100% 锦纶。里布/帽里填充物：100% 聚酯纤维。大身/袖填充物：鸭绒。绒子含量：90%。充绒量：177 克（M码）
- 手洗
- 显示颜色： 泡沫粉
- 款式： IR0029-663
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。