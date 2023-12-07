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      Nike

      大童拒水绗缝羽绒夹克

      ¥549
      ¥799
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      中橄榄绿
      沙堆白

      Nike 大童拒水绗缝羽绒夹克采用经典版型搭配整版绗缝设计，添加柔软非凡的鸭绒填充物，轻盈保暖。全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；后身添加加绒里料，提升温暖效果。拒水面料助你在小雨天气中保持干爽，不必因不良天气搁置计划。

      • 显示颜色： 中橄榄绿
      • 款式： FZ6462-222

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