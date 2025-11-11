 
Nike 大童绗缝长款羽绒外套 - 黑

Nike

大童绗缝长款羽绒外套

Nike 大童绗缝长款羽绒外套采用绗缝面料，经久耐穿，缔造舒适包覆感受。休闲版型巧搭柔软鸭绒填充物，营造舒适温暖的穿着体验；口袋设计，便于存放现金、钥匙或手机等基本小物件。双向全长拉链开襟设计，便于轻松调节造型；可拆卸风帽，帮助提升包覆效果。


  • 显示颜色：
  • 款式： IR0028-010

产品细节

  • 面布：100% 锦纶。里布/帽里填充物：100% 聚酯纤维。大身/袖填充物：鸭绒。绒子含量：90%。充绒量：215 克（M 码）
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IR0028-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。