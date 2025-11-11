Nike 大童羽绒无帽夹克采用梭织聚酯纤维面料结合整版绗缝缝线图案，添加柔软非凡的鸭绒填充物，缔造舒适温暖的穿着体验。全长拉链开襟设计，搭配侧边拉链口袋，便于安全存放基本小物件。弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。

Nike 大童羽绒无帽夹克采用梭织聚酯纤维面料结合整版绗缝缝线图案，添加柔软非凡的鸭绒填充物，缔造舒适温暖的穿着体验。全长拉链开襟设计，搭配侧边拉链口袋，便于安全存放基本小物件。弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

