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      Nike (M) 孕妈系列

      Dri-FIT 女子速干修身版型针织连衣裙

      ¥549

      Nike (M) 孕妈系列 Dri-FIT 女子速干修身版型针织连衣裙搭载导湿速干技术，塑就时尚利落外观，助你从孕期到产后，随时应对不同挑战。柔软轻盈面料，富有弹性且不易变形，无论是孕晚期还是产后三个月，皆可让你畅享舒适穿着体验。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FN2878-010

      尺寸与尺码

      修身版型：利落合身

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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