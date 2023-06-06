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      巴萨

      男子朋克风夹克

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      穿上这款休闲的巴萨男子朋克风夹克，彰显你对巴萨的热爱之情，尽显出众风范。前卫元素革新演绎经典版型，实用口袋和金属元素配件彰显朋克文化的 DIY 美学理念。拒水处理结合轻盈保暖设计，助你在天气变潮时也能保持温暖干爽。

      • 显示颜色： 沙漠黄/卡其
      • 款式： DX4766-277

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