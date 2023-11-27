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      巴萨 Solo Swoosh x Patta

      Nike 男子厚实加绒足球连帽衫

      ¥699

      无论来自哪里，皆可穿上巴萨 Solo Swoosh x Patta Nike 男子厚实加绒足球连帽衫，彰显你对巴萨的拥趸之心。 该款连帽衫由巴萨足球俱乐部与经典阿姆斯特丹品牌联袂打造，延续巴萨与荷兰潮牌之间的悠久合作传统，在足球界和时尚界挥就浓墨重彩的一笔。

      • 显示颜色： 黑/深宝蓝
      • 款式： FD4147-010

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