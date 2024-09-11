巴西队 1998 Reissue

Nike 男子足球运动夹克

¥799

巴西队 1998 Reissue Nike 男子足球运动夹克，彰显浓厚复古风范。采用经典配色和其他复古细节，旨在向 Nike 为 1998 年巴西国家队打造的运动套装致敬。这也是为了致敬史上的精英球员，他的力量、速度和技巧在同年席卷了整个足球界。

  • 显示颜色： 白色/里昂蓝/里昂蓝
  • 款式： FZ6681-100

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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