巴西队 1998 Reissue Nike 男子足球长裤，彰显浓厚复古风范。采用经典配色和其他复古细节，旨在向 Nike 为 1998 年巴西国家队打造的运动套装致敬。这是为了致敬史上的精英球员，他的力量、速度和技巧在同年席卷了整个足球界。

显示颜色： 里昂蓝/白色

款式： FZ6716-438