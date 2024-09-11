巴西队

Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣

¥399
¥499
20% 折让

巴西队 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣正面饰有“BRASIL PARA TODOS”印花图案，彰显你对球队的拥趸之心。 搭载导湿速干技术，为你缔造干爽舒适的日常穿着体验。

  • 显示颜色： 专业绿/浅绿/活力黄
  • 款式： FZ2949-397

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。