巴黎圣日耳曼

女子加绒短裤

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巴黎圣日耳曼携手 Jordan，势不可挡。 巴黎圣日耳曼女子加绒短裤采用针织面料，表面顺滑，内里加绒，可有效提升柔软度，塑就舒适叠搭佳选。 弹性腰部搭配抽绳，塑就稳固贴合感；采用宽松版型，营造休闲风范。

  • 显示颜色： 灰黑/红外线红 23
  • 款式： FV7752-045

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