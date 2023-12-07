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      巴黎圣日耳曼

      女子连帽衫

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      黑/岩浆橙
      石色/岩浆橙

      巴黎圣日耳曼女子连帽衫由 JORDAN 品牌和 PSG 携手打造，匠心升级你的连帽衫格调。采用宽松版型和柔软加绒面料，表面触感顺滑，内里柔软舒适，搭配简约品牌标志和经典设计线条，造就佳选单品。

      • 显示颜色： 黑/岩浆橙
      • 款式： DZ3267-010

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