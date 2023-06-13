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      巴黎圣日耳曼

      女子连帽衫

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      巴黎圣日耳曼女子连帽衫糅合 JORDAN 品牌和巴黎圣日耳曼足球俱乐部元素，将世界足球文化和街头服饰文化巧妙结合。 这款加绒连帽衫版型宽松，胸部和背面饰有醒目图案，以时尚型格彰显球队荣耀。

      • 显示颜色： 黑/旅行黄
      • 款式： DV2836-010

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