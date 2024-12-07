巴黎圣日耳曼

女子T恤

¥219
¥349
37% 折让

锈粉/红外线红 23
帆白/淡象牙白

穿上巴黎圣日耳曼女子T恤，自信彰显强者风范。 此宽松版型T恤采用针织棉料，质感柔软，略带自然垂坠效果。

  • 显示颜色： 锈粉/红外线红 23
  • 款式： FV7749-612

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