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      巴黎圣日耳曼

      男子外套

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      巴黎圣日耳曼男子外套采用匠心设计，令你在看台助威时畅享温暖感受，彰显对挚爱球队的拥趸之心。 锦纶面料结合合成材质填充物，让该款外套具有蓬松质感，舒适非凡。 双面穿设计，一面简约有型，一面饰以整版爆裂纹，任你随心切换穿着方式，演绎时尚风格。 两面均饰有简约的 Jumpman 和巴黎圣日耳曼品牌标志。

      • 显示颜色： 浅骨色/石色
      • 款式： DZ2905-072

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