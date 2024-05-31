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      巴黎圣日耳曼

      男子拒水夹克

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      经典造型，彰显巴黎圣日耳曼风采。这款整版印花的巴黎圣日耳曼男子拒水夹克采用拒水梭织面料，搭配合成材质填充物，助你保持温暖舒适。胸部贴片和翻折领设计，尽显休闲风范。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FN5321-010

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