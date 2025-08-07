巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Academy Pro 主场
Nike Dri-FIT 男子赛前速干短袖足球上衣
¥399
巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Academy Pro 主场 Nike Dri-FIT 男子赛前速干短袖足球上衣采用修身版型结合 Dri-FIT 技术，在训练升温之际帮助保持舒爽。
- 显示颜色： 皇家蓝/深藏青/白色
- 款式： HJ7150-406
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
