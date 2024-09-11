巴黎圣日耳曼

Nike 男子足球T恤

¥349

巴黎圣日耳曼 Nike 男子足球T恤采用厚实棉料，无论赛场对阵还是看台观战，都能为你带来舒适的穿着体验。落肩衣袖设计，结合宽松版型，赋予该T恤轻松休闲外观。

  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： HF0847-410

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。