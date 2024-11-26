巴黎圣日耳曼 Authentics

Nike 男子足球运动夹克

¥1,499

巴黎圣日耳曼 Authentics Nike 男子足球运动夹克采用宽松版型，以巴黎圣日耳曼风采焕新经典风范。轻盈保暖填充物结合塔夫绸里料，便于叠搭，并沿袭元年款经典条纹罗纹细节、斜角插手口袋与正面按扣扣合设计。

  • 显示颜色： 深藏青/速度黄
  • 款式： FQ7803-410

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