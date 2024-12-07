巴黎圣日耳曼 Club Nike 男子足球法式毛圈套头连帽衫将日常经典与巴黎圣日耳曼荣耀风采巧妙结合，塑就百穿不厌的舒适优选。休闲设计结合法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，助你畅享舒适非凡的穿着体验。

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