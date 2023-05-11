跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      巴黎圣日耳曼

      Nike Dri-FIT 男子速干半长拉链开襟足球连帽衫

      ¥849

      穿上巴黎圣日耳曼 Nike Dri-FIT 男子速干半长拉链开襟足球连帽衫，畅享舒适包覆，彰显你对球队的拥趸之心。柔软面料融入导湿速干技术，无论是训练期间还是比赛途中，皆可助你保持干爽舒适。

      • 显示颜色： 帆白/白色
      • 款式： DX5690-133

      尺寸与尺码

      • 宽松版型，缔造宽大舒适感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。