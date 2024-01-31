跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      巴黎圣日耳曼

      Jordan 女子加绒长裤

      ¥349
      ¥549
      36% 折让

      石色/岩浆橙
      淡褐色/岩浆橙

      快来跟你的比赛日新晋搭档打声招呼吧！ 巴黎圣日耳曼 Jordan 女子加绒长裤采用标准版型，营造舒适自在的穿着体验，同时彰显你对球队的拥趸之情。 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感。

      • 显示颜色： 石色/岩浆橙
      • 款式： FD6998-230

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。