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      巴黎圣日耳曼

      Jordan 女子足球印花T恤

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      穿上这款由 Jordan 与巴黎圣日耳曼联袂打造的巴黎圣日耳曼 Jordan 女子足球印花T恤，向两大球坛传奇致敬。 此款T恤采用柔软棉料制成，背部印花突出球队细节，塑就混搭外观，同时彰显休闲风范。

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： FN5175-133

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