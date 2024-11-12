巴黎圣日耳曼 Jumpman

男子拖鞋

¥249
¥299
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巴黎圣日耳曼 Jumpman 男子拖鞋糅合 Jordan 经典元素与巴黎圣日耳曼风范，堪称日常佳选，助你自在畅行。 泡绵鞋底厚实而轻盈，塑就缓震迈步体验。

  • 显示颜色： 灰黑/牛津粉/红外线红 23
  • 款式： FQ7962-001

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