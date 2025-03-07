巴黎圣日耳曼 Tech Pack

Nike 男子足球针织毛衣

¥609
¥899
32% 折让

Nike Tech Pack 服装系列旨在致敬品牌精湛匠艺和现代材质。 巴黎圣日耳曼 Tech Pack Nike 男子足球针织毛衣采用匠心设计，以舒适针织面料结合缝制图案，塑就混搭双面穿外观，彰显与众不同的风采。 巧搭外露缝线细节，赋予造型前卫格调。

  • 显示颜色： 石膏色/深藏青
  • 款式： FQ7801-744

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。