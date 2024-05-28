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      巴黎圣日耳曼

      Wordmark Heritage 85 男子T恤

      ¥399

      正面简约，背面繁复。巴黎圣日耳曼 Wordmark Heritage 85 男子T恤采用厚实棉料，胸部和左袖饰有精致品牌标志，代表着 JORDAN 品牌和巴黎圣日耳曼足球俱乐部。背面整版爆裂纹图案，重现经典 AJ3 设计。

      • 显示颜色： 帆白/沙堆白
      • 款式： FN5331-133

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