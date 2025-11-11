 
Nike 幼童三防羽绒工装夹克 - 卡其

幼童三防羽绒工装夹克

卡其
浅军绿

Nike 幼童三防羽绒工装夹克采用拒水面料结合撞色设计、印花标志和柔软羽绒填充物，塑就出色保暖效果，兼具时尚风范和出众性能。全长拉链开襟设计搭配按扣挡风片，结合风帽设计，塑就出众包覆效果；大号口袋搭配按扣式翻盖，帮助安全收纳小物件。衣袖搭配内置弹性针织袖口，有助锁住热量；胸前设有小号拉链口袋，可存放小物件。


  • 显示颜色： 卡其
  • 款式： IQ9934-247

产品细节

  • 面布/里布/帽子填充物：100% 聚酯纤维。大身/袖子填充物：鸭绒。绒子含量：90%。充绒量：97 克（6/M码）
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

