 
Nike 幼童拒水三合一两件套羽绒内胆夹克 - 深藏青

幼童拒水三合一两件套羽绒内胆夹克

20% 折让
深藏青
多色

Nike 幼童拒水三合一两件套羽绒内胆夹克兼具出色功能、实穿性和时尚外观。 外层夹克采用轻盈拒水梭织面料，结合风帽设计，帮助孩子在小雨天气保持干爽；全长拉链开襟搭配魔术贴粘扣式挡风片，帮助御寒。 内层羽绒夹克采用整版绗缝缝线，搭配立领和全长拉链开襟设计。 每件夹克均可单穿，亦可叠穿，营造出众温暖舒适感受。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： IR0020-410

产品细节

  • 外层夹克袖口内侧设有纽扣，可与内层夹克相连，方便叠穿
  • 外层夹克：面布/里布：100% 聚酯纤维。 内层夹克：面布/里布：100% 聚酯纤维。大身/袖填充物：鸭绒。绒子含量：90%。充绒量：50 克（6/M码）
  • 手洗 
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。