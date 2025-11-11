Nike
幼童拒水三合一两件套羽绒内胆夹克
20% 折让
Nike 幼童拒水三合一两件套羽绒内胆夹克兼具出色功能、实穿性和时尚外观。 外层夹克采用轻盈拒水梭织面料，结合风帽设计，帮助孩子在小雨天气保持干爽；全长拉链开襟搭配魔术贴粘扣式挡风片，帮助御寒。 内层羽绒夹克采用整版绗缝缝线，搭配立领和全长拉链开襟设计。 每件夹克均可单穿，亦可叠穿，营造出众温暖舒适感受。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： IR0020-410
Nike
20% 折让
Nike 幼童拒水三合一两件套羽绒内胆夹克兼具出色功能、实穿性和时尚外观。 外层夹克采用轻盈拒水梭织面料，结合风帽设计，帮助孩子在小雨天气保持干爽；全长拉链开襟搭配魔术贴粘扣式挡风片，帮助御寒。 内层羽绒夹克采用整版绗缝缝线，搭配立领和全长拉链开襟设计。 每件夹克均可单穿，亦可叠穿，营造出众温暖舒适感受。
产品细节
- 外层夹克袖口内侧设有纽扣，可与内层夹克相连，方便叠穿
- 外层夹克：面布/里布：100% 聚酯纤维。 内层夹克：面布/里布：100% 聚酯纤维。大身/袖填充物：鸭绒。绒子含量：90%。充绒量：50 克（6/M码）
- 手洗
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： IR0020-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。