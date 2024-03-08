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      Nike

      幼童梭织夹克

      ¥499

      沙堆白
      深藏青

      穿上 Nike 幼童梭织夹克，让孩子畅玩无忧。采用不易撕裂的聚酯纤维面料，轻盈舒适。全长拉链开襟设计，方便叠搭；落肩设计营造休闲穿着感，插手口袋可供存放随身小物件。风帽设计，提供舒适包覆效果。

      • 显示颜色： 沙堆白
      • 款式： HF2610-126

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