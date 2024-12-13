Nike 幼童橄榄球条纹T恤采用经典条纹设计，是一款舒适非凡的日常基础佳选，可与孩子的 Nike 运动鞋理想搭配。采用由棉和聚酯纤维混纺而成的针织面料，质感柔软；圆领设计，塑就休闲舒适的穿着体验；经典剪裁，营造充裕活动空间，助力自如畅动。

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