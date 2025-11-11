Nike
幼童羽绒无帽夹克
20% 折让
Nike 幼童羽绒无帽夹克采用梭织聚酯纤维面料结合整版绗缝缝线图案，添加柔软非凡的鸭绒填充物，让孩子畅享保暖舒适的穿着体验。 全长拉链开襟设计，搭配侧边拉链口袋，便于安全存放基本小物件。 弹性袖口和下摆，帮助稳固衣身。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ2811-010
Nike
20% 折让
Nike 幼童羽绒无帽夹克采用梭织聚酯纤维面料结合整版绗缝缝线图案，添加柔软非凡的鸭绒填充物，让孩子畅享保暖舒适的穿着体验。 全长拉链开襟设计，搭配侧边拉链口袋，便于安全存放基本小物件。 弹性袖口和下摆，帮助稳固衣身。
产品细节
- 面布/里布：100% 聚酯纤维。 填充物：鸭绒。绒子含量：90%。充绒量：100 克（6/M码）
- 请使用冷水擦洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ2811-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。