Nike 时尚收纳鞋盒包让运动鞋轻松收纳、自由携带，尽显时尚风范。主袋所用材质结实耐用，且饰有 2 个大号 NIKE 标志，搭配可拆卸固定带与仿鞋盒式翻盖设计。内置弹性包边口袋和拉链网眼口袋，帮助妥善收纳额外鞋带和其他小物件。

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