穿上法国队 Nike 男子足球夹克，在球场上彰显你的热爱。该夹克采用不易撕裂面料和网眼布拼接里料，轻盈舒适，经久耐穿。可收纳风帽结合松紧抽绳设计，可自由调节贴合度；不用时还可通过拉链收纳进衣领中，打造个性造型。

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